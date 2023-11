Spordipesu suurim projekt – Saudi Araabia korraldab jalgpalli MMi

Austraalia jalgpalliliidu juht James Johnson nentis: «Saudi Araabial on tugev kandidatuur. Neil on palju ressursse. Nad lõhuvad oma suuremate palkadega Euroopa jalgpalli. Nende valitsus on seadnud jalgpalli investeerimise selgeks prioriteediks ja sellega on keeruline võidelda.»