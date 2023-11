Toyota otsus naasta F1-sarja tuli välguna selgest taevast

Vormeliekspert Tarmo Klaar tunnistas, et uudis tuli justkui välguna selgest taevast. Tõusva päikese maa meedia tuli oktoobri lõpus lagedale põrutava teatega, et 2009. aastal F1st taandunud Toyota on otsustanud kuningliku vormelisarjaga taasliituda. Nende naasmine saab väidetavalt teoks 2026. aastal, mil alustatakse koostööd McLareniga. Toyota hakkab Suur­britannias baseeruvale meeskonnale tarnima jõuallikaid.