Levadia esitas skandaalse mängu kohta protesti

Nüüd teatas Levadia, et on esitanud mängu teenindanud kohtunike (väljakukohtunik oli Kevin Kaivoja ja videokohtunik Kristo Külljastinen) tegevuse vastu protesti.

«FCI Levadia ei seisa esimest korda meistrivõistluste jooksul silmitsi vastuolulise ning kallutatud suhtumisega kohtunike meeskonna poolt. See on viinud punktidest ilmajäämiseni ning selle tulemusena võib see mõjutada kohtade jaotust meistrivõistlustel! Iga klubi kulutab palju raha, aega ning tervist soovitud tulemuse saavutamiseks. Suure hulga inimeste aastapikkune raske töö, mis võib olla nullitud kohtunike eksimuste tõttu.

Küsimus on, miks see toimub? FCI Levadia vajab tugevaid, konkurentsivõimelisi klubisid ja tugevat, õiglast meistrivõistlust. Me tahame võrdseid, õiglasi reegleid ning nende tõlgendusi kõigile meistrivõistlustel osalejatele. Parim võitku! See on FCI Levadia jalgpalliklubi, juhtkonna ning mängijate seisukoht,» lõpetas Levadia.