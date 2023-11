Saksa telekanalile ServusTV antud intervjuus ütles ta päris selgesõnaliselt, et just rallimehed on need kõige raudsemad võidusõitjad. «Vormel 1 piloodil on 15 kurvi. Ta sõidab neid 500 korda. Ta teab, kus ta peab pidurdama, kuhu pöörama. Kui rallisõitja tuleb kurvi, siis on ta seda näinu vaid paar korda ja sedagi päevi tagasi.