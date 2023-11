Tippjalgpallur Mamadou Sakho on jõudnud oma karjääris ilmselt madalpunkti. Kunagi Euroopa tippklubide Pariisi Saint-Germaini ja Liverpooli ridadesse kuulunud Prantsusmaa kaitsja läks oma viimases klubis Montpellier kallale treenerile, keda ründas luuaga. Meeskond teatas, et on 33-aastase Sakhoga lepingu lõpetanud.