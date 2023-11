Euroliiga korvpall. Foto on illustratiivne.

Kunagine Jugoslaavia tippkorvpallur Mihaljo Manović on pensionieas sattunud elu hammasrataste vahele. 75-aastane endine mängujuht on põhja läinud äri tõttu jäänud ilma kodust, tema poeg suri mõrvarite käe läbi ning eluküünalt aitab sees hoida vaid taara kogumisega teenitav raha. Kummalisel kombel on mees oma eluga rahul, kuid tunneb puudu ühest asjast.