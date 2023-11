Maailmameister nõuab WRCs revolutsiooni

Kõik Rally1-autodel sõitjad saavad MM-sarja asfaldirallidel kasutada esiautode (inglise keeles gravel crew) abi. Need autod koosnevad tavaliselt praegustest või endistest rallisõitjatest ja kaardilugejatest, kes läbivad kiiruskatse mõni tund enne, kui rallimeeskonnad starti pääsevad. Nii saavad nad pakkuda rallimeestele värsket teavet tingimuste kohta ja seeläbi viia parandusi sisse kiiruslegendi.

See tuli eriti kasuks just Saksamaa, Austria ja Tšehhi teedel sõidetud Kesk-Euroopa rallil, kus reedene tugev vihm muutis teede seisukorda oluliselt. Reedel, kui tema peamine WRC2 -klassis tiitlirivaal Yohan Rossel katkestas, tegi Mikkelsen ettepaneku, et Rally2-autode meeskonnad peaksid saama esiautosid kasutada ka teistel rallidel, peale riukaliku Monte Carlo.