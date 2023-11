Noor suusatähe ootamatu otsus ajas Bö vihaseks

35-aastane võitleja Bö nägi Braatheni otsust omamoodi häirekellana. «Ma reageerisin sellele väga tugevalt. See on tõesti dramaatiline. Nähtud tsitaatide põhjal on suusaliidu suhtumine olnud täiesti ebaprofessionaalne. Nad pole kolm aastat läbirääkimiste laua taha tulnud. Loodan, et keegi suusaliidust tunneb juhtunus veidi süüd ja hakkab vastutust võtma ja oma tegusid parandama,» arvas Bö.