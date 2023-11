Eesti võrkpallilegend uuest ametist: olen treenerina hoopis teistsugune isiksus kui mängijana

Lisaks esiliiga meestele on ta treeneriks ka rahvaliiga naiskonnale. Omamoodi väljakutse on amatöörvõistkondade treenerina töötamisel mängijate muu eluga arvestamine. Iga kord ei ole kõiki trennis ega mängudel.

«Siis peadki olema avatud, et okei, seda venda täna ei ole ja peab leidma mingi muu lahenduse. Profitreeneritel seda muret pole, kui just vahel vigastused ja haigused ei sega, ent mina pean sellega pidevalt arvestama. Aga meeskonnas käivad kõik väga hästi trennis, need kaks korda nädalas käiakse suure isuga ja vahel on mul trennis olukorrad, kus mul on 18 meest trennis,» kiidab ta oma mängijaid.

Pärast võrkpallimänguga lõpparve tegemist tahtis Rikberg jätkata oma endise koduklubi juures noortetreenerina, ent kokkuleppele ei saadud. «Pärast sportlaskarjääri lõppu pidin midagi töö mõttes juurde võtma, et pere ära elatada. Võrkpalliga tahtsin ma ju seotuks jääda. Üheks mõtteks oli hakata noortetreeneriks, see olnuks loogiline variant, kui oled nii kaua seda mängu mänginud. Võtta paar-kolm gruppi ja nendega toimetada,» ütleb ta.

«Aga pärast 22 hooaega meistriliigas ja palju aastaid enne seda noortes mängimist, siis pärast karjääri lõppu mu oma klubilt mingit pakkumist ei tulnud. Suhtlesime korduvalt ja ütlesin, et olen valmis noortetööd tegema mis iganes kujul, aga sealtpoolt mingit huvi ei olnud ja see oli üllatav mu jaoks. Olles seal klubis nii pikalt mänginud, siis ma nägin, kui vähe tuleb noorteklassist sellisel tasemel mängijaid peale, kes saaks meeste liigas hakkama. Neid on ülivähe, kes jõuavad meistriliigasse ja koondisesse. Järelikult see noortetöö ei ole piisav. Ma ei ütle ühegi treeneri osas halvasti, aga mingid põhjused peavad sel olema, et seis selline on.»