Jürgen Henn käest libisenud meistritiitlist: meile on meeldinud asja huvitavaks ja keeruliseks teha

See värav tõi Levadiale kahe meie kauaaegse tippklubi vahelises 99. derbimängus 2:1 võidu. Meistrivõistluste viimase vooru eel on Floral nüüd 78 ja Levadial 76 punkti. Järgmisel laupäeval kell 14 algavad kulla suhtes otsustavad mängud Flora – Nõmme Kalju ja Paide linnameeskond – Levadia. Kui kogutakse võrdselt punkte (see on võimalik juhul, kui Levadia võidab ja Flora viigistab, võidab tiitli Levadia, kes on Flora vastu omavahelistes mängudes plussis.