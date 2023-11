Verstappen ja Rovanperä on mõlemad vaatamata enda noorusele suutnud tõusta ühel või teisel spordialal kiiresti kõige teravamasse tippu. Barry hinnangul on Soome rallitähe tõus veelgi võimsam, kuna Rovanperä võttis juba teismelisena vastu täiskasvanulikke otsuseid.

«Rovanperä kasuks räägivad hoopis teised elemendid kui pelgalt numbrid. Kui tema intervjuusid kuulata, siis ei usuks, et tegemist on 23-aastase mehega. See täiskasvanulik lähenemine on imetlusväärne ja sama kehtib tema esituste kohta autoroolis,» lausus ralliajakirjanik.