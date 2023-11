Peugeot' sõitjad meenutavad lahkunud ülemust: ma ei tea, kas sellist tiimipealikku enam leidub

Mäletan, et ütlesin veel oma naisele: «Kuule, me peame Prantsusmaale minema ja Corradot veel nägema...» Elu on paraku aga nõnda kiire ning sa mõtled endamisi, et küll üks hetk ikka jõuad. Nüüd on paraku liiga hilja ja sellest on mul kahju. See on kurb.