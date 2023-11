Tänaku tiimikaaslane võib uuel hooajal kihutada Hyundaiga

59-aastane Serderidis kinnitas, et tal on ka järgmisel hooajal plaan WRC-sarjas sõita. Küsimusele, kas autoks peab olema kindlasti M-Spordi ettevalmistatud Ford, vastas ta: «Kõige paremad suhted on mul Malcolm Wilsoni ja M-Spordiga. Selge on see, et ma ei saa sellist programmi üksinda vastu võtta. Peame helistama sponsoritele. Kui Fordiga pole see võimalik, siis miks mitte vaadata Hyundai poole.»