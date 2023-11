Venemaa sõjategevuse lõppu Ukrainas ei paista ning meie idanaabri sportlased on endiselt paljude alade võistlustelt eemaldatud. Muu hulgas pole Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) otsustanud, kas lubada agressorriikide sportlasi järgmisel aastal peetavatele Pariisi olümpiamängudele või mitte. Venelastes on see kõik tekitanud ühe kahtluse.