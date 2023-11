Klæbo populaarsus sai suure hoobi

Sponsor Insighti poolt möödunud aasta septembris tehtud uuringus sai Klæbo Norra kõige populaarsemate sportlaste edetabelis kolmanda koha. Värskelt avaldatud edetabelis on ta seitsmes.

Uuringufirma juht Vegard Arntsen ei usu, et asi on pelgalt tulemustes, sest Klæbost mööda tõusnud laskesuusatajad Johannes Thingnes Bø ja Tarjei Bø ning kergejõustiklane Jakob Ingebrigtsen on ka varasemalt häid tulemusi pakkunud.