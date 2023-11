CORNER 1 ⟩ F1 saade: fotofinišid, Vegas ja Brasiilia lootused

Kumb juhtub enne: kas see, et Charles Leclerc saab natuke head õnne ka või see, et Brasiilia saab uue F1 sõitja? Milline huvitav ajalugu on vormel 1-l Las Vegasega ja mida võiks oodata eelseisvast uuest rajast? Need ja paljud muud teemad kimataksegi saates läbi.