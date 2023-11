Endine tippkiiruisutaja, 2006. aastal Torinos olümpiavõitjaks kroonitud praegune riigiduuma liige Svetlana Žurova lootis kodumaise meediaga vesteldes, et CASi otsus langeb Venemaa kasuks.

«Kui ROK esitles oma seisukohta Iisraeli kohta koos teatega, et sportlased ei vastuta oma valitsuse tegevuse eest, ütlesin kohe, et nüüd on parim aeg apellatsioon anda,» ütles Žurova portaalile vprognoze.ru.