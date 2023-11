Endine vutiäss Rooney: teinekord jõin peaaegu teadvusekaotuseni

Praegu juhendab 38-aastane Rooney esiliigas mängivat Birminghami meeskonda. Mängijakarjääri parimad aastad (2004-2017) möödusid tal Manchester Unitedis, kelle eest ta lõi kokku 183 väravat. Inglismaa koondises tõid 120 mängu 53 tabamust – nende näitajatega on ta koondise kõigi aegade edetabelis teisel kohal vastavalt väravavaht Peter Shiltoni (125, esindas koondist 1970-1990) ja praeguse tähtründaja Harry Kane'i (61) järel.

Rob Burrow' taskuhäälingus The Total Sport avaldas Rooney, et tal oli karjääri alguses alkoholiga probleeme. Ta otsis sellest abi talle populaarsusega seotult osaks saanud surve tõttu. «Varastes 20-ndates oli minu väljapääsuks alkohol. Jõin peaaegu nii kaua, kuni pilt eest läinuks. Ma ei tahtnud olla inimeste keskel, sest vahel tundsin piinlikkust. Tundin, et vean neid alt ega teadnud, kuidas sellega hakkama saada,» rääkis Rooney.