Võõrsile sunnitud Maccabi «kodumäng» peetakse suletud uste taga

Maccabi kolis pärast sja algust esialgu Küprosele, kuid koostöös Euroliigaga on otsustatud kodumängud pidada hoopis Serbia pealinnas Belgradis. Neljapäeval «võõrustab» Maccabi Müncheni Bayernit, kuid mäng peetakse eeldatavalt turvakaalutlustel suletud uste taga, teatas Serbia portaal Meridian Sport.

5. oktoobril jõuti Euroliiga avamängus alistada kodusaalis Belgradi Partizan, kuid pärast sõja algust on Maccabi neli järgmist mängu pidanud võõrsil (saadud kaks võitu ja kaks kaotust). Ning pole näha, millal meeskond saaks naasta kodumaale.

16. novembril peaks Maccabi kohtuma Istanbulis sealse Fenerbahcega, kuid tulenevalt asjaolust, et Türgi poliitiline ladvik on Iisraeli suunas teinud ebasõbralikke avaldusi, palus Maccabi Euroliigal viia see kohtumine Belgradi, nende «kodumänguks».