Viiruselaine murdis järjekordse Norra suusatähe maha

27-aastane Weng nakatus koroonaviirusega sarnaselt Kläbole Itaalias kõrgmäestikus viibides. Nõnda on Norra väljaande VG teatel vägagi tõenäoline, et Wengil tuleb hooaja avaetapist Rukal loobuda.

Norra koondise arstid pelgavad, et järgnevatel päevadel võib nende ridades veel nakatunuid tulla. See on suureks tagasilöögiks kogu koondisele, kes lootis mõistagi Rukal nii meeste kui naiste konkurentsis võidu eest heidelda.