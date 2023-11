Eesti kergejõustikuvõistlustel käivad regulaarselt maailma paremad kettaheitjad, aeg-ajalt näeb siin ka teiste alade tiitlivõistluste medaliste. Ilmselt on maailma mõistes kõige nimekam täht, kes Eestis võistelnud, Ateena olümpia võitja ja neljakordne maailmameister Justin Gatlin.

2010. aastal nelja-aastasest võistluskeelust vabanenud ameeriklane pidas oma esimesed võistlused just Eestis, joostes nii Rakveres kui ka Tallinnas. Kahtlemata olid need meeldejäävad jõuproovid, sest hiljem on karjääri lõpetanud sprinter meenutanud Eestit ainult positiivselt.