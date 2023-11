Meedia: imelises vormis jalgpallitäht kulutab hotellis ööbimisele enam kui miljon eurot

Inglismaa väljaanne The Sun avaldas, et Kane elab ajutiselt Müncheni luksushotellis Vier Jahreszeiten Kempinski. Seda ennekõike enda võimaluste ja asukoha pärast. Bayerni kodustaadionile saab 20-minutilise autosõidu käigus.

Samas on luksusel ka oma hind. Nimelt maksab tema toas üks öö lausa 11 500 eurot. Nõnda on Kane'il tänaseks Saksamaal elamisele kulunud enam kui miljon eurot. Samas ei käi selline luksus inglasele üle jõu, kuna Bayernis teenib ta nädalas pea 500 000 eurot.

Vaatamata sellele, et elukoha leidmisega on Kane'il Saksamaal probleeme, siis ei kajastu see kuidagi jalgpalliväljakul. Bayerni särgis on tal 14 kohtumisega kirjas 17 tabamust, millega võib peagi ohustada ka Robert Lewandowski ühel hooajal löödud väravate rekordit.