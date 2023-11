Eesti epeenaiskond läheb tähtsale MK-etapile, Lehis on MMi järel koondisest eraldi harjutanud

Katrina Lehis (paremal) on aastate jooksul teinud tähtsatel võistlustel sadu torkeid.

Käes on nädal, mil pidanuks toimuma kodune vehklemise MK-etapp Tallinna Mõõk, kuid et agressorriikide sportlastel ei lubata Eestisse siseneda, viis rahvusvaheline alaliit selle üle Itaaliasse Legnanosse. Eesti epeenaiskonnal on seal esimene neljast järelejäänud võimalusest murda end Pariisi olümpiamängudele.