Toyota rallitiimil on tulevaks aastaks juba oluline autouuendus soolas

Portaal DirtFish kirjutab, et järgmisel aastal vähendatakse muudatuste tegemiseks vajalike jokkerite arvu kolmelt kahele. See tähendab, et tiimid peavad uuendused hoolikamalt läbi mõtlema. Toyotal on esimene plaan paigas, ent see rakendatakse veidi hiljem.

«Meil on erinevaid variante, ühe oleme juba ka välja valinud. Aga me ei too seda välja kohe aasta esimesel etapil. Kasutame esimest uuendust ilmselt kolmandal või neljandal rallil,» ütles Toyota tehnikadirektor Tom Fowler.

Miks nii? «Oleme Monte Carloks üsna heas seisus. See on keeruline ralli, nii et tahame kindla peale minna ja pigem rehvivalikuga pihta saada,» vastas Fowler. «Aga üldiselt on uuendus valmis, oleme seda ka palju testinud.»