Eesti volleduo sammub U21 MMil võidult võidule

Treener Rivo Vesik ütles viimaste mängude kohta alaliidu pressiteenistusele, et tasemevahe oli ilmne. «Raske on midagi öelda, sest vastased olid nagu olid. Ses suhtes vedas loosiga ka. Vastuvõtt oli nii tänases esimeses mängus kui teises parem kui eile, aga eks see serv oli ka selline, et seal ei saagi halvasti vastu võtta. Aga selline see MM on, igasugustel imeriikidel on niipalju kohti ette nähtud. Samas nüüdseks on näiteks kõik Brasiilia paarid välja langenud ja «suured võrkpallimaad» nagu Eesti, Soome, Ungari, Tai on edasi. Eks homme algab nii-öelda päris turniir ja läheb tõsisemaks,» ütles juhendaja ebaühtlase taseme kohta.