BLOGI ⟩ Üle noatera pääsenud Flora krooniti 15. korda Eesti meistriks

Flora on 35 mänguga kogunud 78 punkti ning edestab Tallinna FCI Levadiat kahe silmaga. Kui Levadia võidab oma mängu Paide Linnameeskonna vastu ning Flora kaotab või viigistab Kaljuga, on meister Levadia. Teistel juhtudel läheb tiitel Florale.

Kalju on sel hooajal Florale peavalu valmistanud küll. Omavahelistes kohtumistes on tehtud kaks viiki ning Floral on üks 3:1 võit, aga seal otsustati mängu saatus viimase umbes paarikümne minutiga.