Sildaru jagas esimesest laagrist rõõmustavaid uudiseid

«Olen väga rahul, kuhu ma pärast vigastust jõudnud olen. Tunnen, et taastusravi läks hästi. Olen tulemustega rahul. Minu käsipuudel sõitmise oskus tuli tagasi. Hüpped pole veel nii head, sest suur hüpe oli seekord kinni, mistõttu ma nii palju neid ei harjutanud. Kuid tuleme peagi tagasi ja loodetavasti on hüpped siis avatud, et saaksin kahekordseid proovida,» rääkis Sildaru värskes videoblogis.