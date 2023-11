Slämmivõitja naaseb pool aastat pärast sünnitust suurele areenile

«Olen väga elevil naasmise üle ja taas võistlustulle astumisest,» lausus Osaka. «Olen alati armastanud alustada enda hooaega Brisbane'is ja ei suuda seda turniiri ära oodata. See on suurepärane turniir, millega tippsporti naasta.»

Brisbane'is algab turniir juba 31. detsembril ning see on soojendus 14. jaanuaril algavaks Austraalia lahtisteks. Osaka on Brisbane'is varasemalt võidutsenud kahel korral ning järgmisel aastal loodab ta seal kolmandat korda triumfeerida.