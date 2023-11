Valus: poolfinaalis edu omanud Lehis pidi tundma kaotusevalu

Lehis kohtus poolfinaalis ameeriklanna Margherita Guzzi Vincentiga ja pidi lõpuks tunnistama vastase 8:7 paremust. Kusjuures eestlanna omas poolfinaalis vahepeal 7:5 edu ja kaotas lõpuks seetõttu, et kohtumine läks lisaajale, kus prioriteet määrati vastasele. See tähendas, et võiduks tuli Lehisel teha Guzzi Vincenti vastu edukas torge, aga seda Tokyo olümpiapronks ei suutnud.