Portaal DirtFish kirjutab, et järgmisel aastal vähendatakse muudatuste tegemiseks vajalike jokkerite arvu kolmelt kahele. See tähendab, et tiimid peavad uuendused hoolikamalt läbi mõtlema. Toyotal on esimene plaan paigas, ent see rakendatakse veidi hiljem.