«Mulle on see küll järjekordne Eesti meistritiitel, aga kindlasti tuli see neist kõige raskemini. See oli kõige raskem hooaeg, niisugust pole varem olnud, ja seetõttu on esikoha üle eriti hea meel,» ütles Vassiljev, kes pidi vigastuse tõttu hooaja kaht viimast mängu (nädala alguses Levadiaga 1:2, täna Nõmme Kaljuga 0:0) väljaku kõrvalt vaatama.