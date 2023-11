Vehklemisliidu president: Eestis on inimesi, kes ei taha, et me olümpiale saaks

Selleks, et see jutt oleks selgem, toon näite USA kergejõustikuga olümpiamängudelt (või MMilt), kus USA koondises on sprindis (4x100 m teatejooks, 4x400 teatejooks) tavaliselt iga koondislane maailmastaar. Need tüübid on individuaalselt kõik suured medalivõitjad ja maailmarekordite omanikud. Täis testosterooni on nad lausa hirmutavad kujud, kes peaks juba ainult oma välimusega kõik vastased ära hirmutama. Kuni algab võistlus ja juba esimeses või teises vahetuses ei suuda need staarid teadet korralikult üle anda ja nad hoopis katkestavad suure võistluse.

Milles on probleem? Need staarid on nii enesekesksed, et neid pole suudetud ühistreeninguteks motiveerida ja nii toimibki see USA lihtne valiksüsteem. Võtame USA meistrivõistluste protokolli ja kohtume olümpial ning loodame õnnele, et ehk seekord mehed suudavad teatepulka mitte maha pillata.