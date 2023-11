Venemaa väljaanne Championat kirjutab, et mäesuusakoondise joped telliti Itaalia brändi Visti käest, kuid ootamatult selgus, et riided ei valminud mitte Itaalias, vaid hoopis Ukrainas.

Venemaa portaal kirjeldas, et eriti šokeeriv oli venelaste jaoks see, kuidas nad said asjast teada. Nimelt tuvastas Ukraina politsei Taga-Karpaadi oblastis töökoja, kus valmistati Venemaa koondise jaoks jopesid. Objekt kuulus ühele itaallasele ja töö pandi seal kohe seisma.