Toyota on sel hooajal võitnud senisest 12-st rallist kaheksa, edestades kindlalt konkurente M-Sporti ja Hyundaid, kellel on mõlemal kirjas kaks triumfi. Nüüd läheb Toyota püüdma võitu kodumaal Jaapanis, sest seni neil seal võita ei ole õnnestunud.

«See on meie jaoks väga tähtis ralli, sest see on kodupubliku ees,» rõhutas Toyota tehniline direktor Tom Fowleer. «Mõistagi saavad paljud pealtvaatajad olema Toyota töötajad ja me oleme väga huvitatud seal võitmisest.»