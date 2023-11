Suri legendaarne korvpallitreener Jüri Neissaar

Neissaar oli pikaaegne Tartu Korvpallikooli treener, kelle trennidest on sirgunud palju Eesti koondislasi, kohtunike ning treenereid. Neissaare käe all tuli Tartu Ülikool/Delta hooajal 2000/2001 Eesti meistriks ja karikavõitjaks.

«Tema kirega tehtud töö on üks põhjuseid, miks 2000. aastate alguse Tartu korvpall on meenutamist väärt. Jüri Neissaare panus on kandunud ka praegusesse Tartu ja Eesti korvpalliellu. Avaldame sügavat kaastunnet Jüri Neissaare perele ja lähedastele!» kirjutas Tartu Ülikooli korvpallimeeskond sotsiaalmeedias.