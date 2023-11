Aivar Rehemaa Norra hoiatavast näitest ja uue ajastu algusest

Norra suusakoondist tabas eelmisel nädalal koroonaviiruse laine ning Eesti murdmaasuusatamise koondise peatreeneri Aivar Rehemaa sõnul on see hoiatav näide. Lisaks on algaval hooajal MK-sarjas keelatud fluori sisaldavad suusamäärded ning liiguvad jutud, et mitte kõigi suusafirmade toodang pole kontrolli ees võrdne.