Siin ta nüüd on. Tallinnas. Oliver Jürgens. 20-aastane jalgpallur, kelle ümber on mitu aastat olnud palju kära, aga kes töötas end Itaalia klubides noorteklassis üles ja sõlmis paari kuu eest lepingu Ungari klubiga Ujpest. Tegi seal debüüdi, ka värav on löödud, ja sai peatreener Thomas Häberlilt kutse Eesti meeste koondisse.