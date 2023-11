Jouhki ei reisinud küll Jaapani rallile kohapeale, sest on juba 72-aastane ja oma selgituse järgi ei ole tal enam kõige lihtsam ajavahega kohaneda. Küll saab ta rahus elada Rovanperäle kaasa, sest hoolealuse tulevik on kindlustatud.

Nimelt kinnitas Jouhki, et uus leping on Toyotaga allkirjastatud ja tuleb vaid oodata, millal Jaapani autotootja selle välja hõikab. Kuigi Jouhki ei saanud öelda, milline Rovanperä palganumber on, siis soome ajalehe teatel on see vähemalt mitu miljonit eurot.