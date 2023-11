Tänak liitus M-Spordiga selle hooaja eel Hyundaist ja koos hõigati välja, et eesmärgiks on sõitjate MM-tiitel. Kuigi hooaeg algas paljulubavalt, siis lõpuks ei õnnestunud eestlasel tiitli eest heidelda. Seetõttu siirdub 2019. aasta maailmameister uueks hooajaks tagasi Hyundaisse.

«See on meie viimane ralli Oti ja Martiniga (Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja - toim.), nii et me loodame, et nad saavad oma head vormi jätkata ja võtta kolmanda järjestikuse poodiumi, enne kui neile kõike paremat soovime,» rääkis Millener M-Spordi pressiteenistuse vahendusel.