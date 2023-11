Tänakuta jäänud M-Spordi pealik esines üllatavalt optimistliku avaldusega

Suurbritannia võistkond nägi mullu kõvasti vaeva, et enda ridadesse palgata Ott Tänak. 2019. aasta maailmameister pigistaski sageli tõrkuvast Ford Puma hübriidautost välja maksimumi, ent reaalselt ta tiitliheitlusesse ei sekkunud. Seega läks eesmärk luhta.

Üsna hooaja keskel sai selgeks, et eestlane on tiimist lahkumas. Oktoobri alguses saabus ametlik teade, et Tänak taasliitub aastase pausi järel Hyundaiga. Konkurentidest oluliselt õhema rahakotiga M-Spordil pole vahendeid ei palgata A-kategooria tegijaid.