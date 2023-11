Michael Schumacherit enam avalikult ei näe, aga ta eksisteerib

2013. aasta 29. detsembril kukkus seitsmekordne F1-tšempion Šveitsi mägedes suusatades peaga vastu kivi. Sealt alates on teda näinud vaid lähedased. Saksamaa meediakanal ARD väntas Schumacherist viieosalise dokumentaalsarja, iga episoodi on 25-minutiline.

«Schumacher sai traagilises suusaõnnetuses tõsise peavigastuse. Pärast seda on ta kui maamunalt kadunud. Aga ta eksisteerib. Ta on olemas, näiteks F1s on tema MM-tiitlite rekordit korratud, ent mitte ületatud,» seisab seriaali tutvustuses.