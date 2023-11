Ülitähtsas rollis Karol Mets liigub koduklubiga raju töö toel Saksamaa kõrgliiga kursil

Mets liitus St. Pauliga läinud talvel, sügis- ja kevadringi vahelise pausi ajal. Kui sel hetkel võitles meeskond väljalangemistsooni piirimail, siis kevadringi alates hakati äkitselt võitma, kõrgliigasse jõudmisest ei jäänud liiga palju puudu, ning edukalt jätkatakse uuelgi hooajal. Mets on kindlasti tähtis pusletükk, kuid kogu tähesära ei saa tema peale suunata. Kuu aega enne tema jõudmist St. Paulisse värbas klubi uueks peatreeneriks noore Fabian Hürzeleri ja tabas naelapea pihta. Hürzeler on Metsast kõigest kolm kuud vanem, mõlemad on praegu 30-aastased.

Tänavusel hooajal on St. Pauli ainus, kes väga tiheda konkurentsiga 2. Bundesliga’s pole 13 vooru jooksul kaotanud veel ainsatki mängu. Kõigil teistel on vähemalt kolm kaotust. Põhjus, miks St. Pauli pole ülejäänutega suurt vahet sisse teinud, seisneb asjaolus, et seitsme võidu kõrval on kirjas kuus viiki.