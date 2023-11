Mercedese boss keelas oma alluvatel Las Vegase kõige populaarsema tegevuse

Austerlasest Mercedese meeskonna osanik ja tiimijuht Wolff kinnitas Motorspordile, et tema alluvate kasiinokülastused ei tule kõne allagi. «Ma ei mängi ja hoolitsen selle eest, et keegi teine ka ei mängiks,» ütles Wolff, et annab ta endast parima, et tema meeskond pokkerilaudadest ja ühekäelistest bandiitidest eemale jätta.

Üleüldiselt on Wolff etapi eel ootusärev, sest kõikide jaoks saab olema täiesti uue katsumusega. Kuulsa Las Vegase Stripi ehk peatänava juurde rajatud ajutisel ringrajal on võitjat raske ennustada. «Võistluse korraldamine selles linnas on võrreldav Mount Everesti tippu ronimisega. Müts maha teie ees, et selle võistluse korraldasite,» tunnustas ta ameeriklasi.

Mercedese sõitjad on tänavu Lewis Hamilton ja George Russell, neist esimene on punktitabelis kahe Red Bulli sõitja, Max Verstappeni ja Sergio Perezi järel kolmas, Russell on kaheksandal positsioonil.