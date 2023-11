Rallisõitjad said täna Jaapanis ühele poole võistluseelse rajaluurega ning DirtFishi legendaarne rallireporter Colin Clark võttis võidusõitjad järjepanu mikrofoni ette. Ühena viimastest läbis ralli kolmandat kiiruskatset Tänak, kes kinnitas, et võistluseelne ettevalmistus on möödunud probleemideta.

Kiiruskatsed on paljuski eelmisele aastale sarnased, kuid kuna võistlus toimub mullusega võrreldes nädal hiljem, siis on trass natukene mustem. «Ilmselt üks nädal hiljem tähendab, et teel on rohkem puulehti ja muda. Korraldajad on lubanud osa sellest koristada, nii et on raske teada, millises seisus katsed täpselt on,» pajatas Tänak DirtFishile antud videointervjuus.