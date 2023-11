Võistlusdistantsi autoga läbinud jooksja sai karmi karistuse

Juhtumit hakati uurima, kui võistluse korraldajad said infot, et üks jooskja on saanud ebasportliku meetodiga sportliku eelise. Võistlusel kasutatud asukoha kindlaksmääramise süsteemi kontrollides selgus, et Zakrzewski läbis ühe pooleteistkilomeetrise sektsiooni vaid 1.40ga.