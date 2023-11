Eesti tennisenaiste ligi paarikümne aasta pikkune seeria näib lõppevat

Viimasel 18 aastal on vähemalt üks Eesti naistennisist kuulunud maailma edetabelis saja parema sekka. Praegu mahub edetabelisse viis Eesti tennisisti, kelle kohad on 167., 328., 533., 1227. ja 1342. Tõenäoliselt on järgmine hooaeg üle pika aja esimene, mil ükski meie naine esisajasse ei kuulu.

«Loomulikult on Anett olnud viimastel aastatel Eesti tennise lipulaev. Kui vaadata faktilist edetabelit, siis esimene eestlanna on 167. kohal. Oleme peaaegu 20 aastat nautinud olukorda, kus vähemalt üks eestlanna on top 100s olnud. Täna peame olema nõus sellega, milline olukord meile vastu vaatab. Protokoll selles kontekstis ei valeta,» vastas Eesti tenniseliidu peasekretär Allar Hint küsimusele, milline on meie naiste tennise üldpilt pärast Kontaveidi lõpetamist.