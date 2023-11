On küllalt tõenäoline, et BC Kalev/Cramo korvpallimeeskonna hooaeg eurosarjas lõpeb järgmisel nädalal Hispaanias. Vastaseks olev Zaragoza Casademont on kalevlastele kõva pähkel, lisaks tuleb ilmselt minna mängima senise liidrita. Ning ka kolmapäeval Brindisis kaotatud mäng ei sisendanud optimismi.