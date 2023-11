AMETLIK ⟩ Esapekka Lappi jätkab Hyundais, aga...

Ühtlasi tähendab see, et Hyundai plaan panna ühel rallil välja neli autot, ilmselt ei täitu. Praegu pole veel selge, kellega hakkab Lappi kolmandat autot jagama. Kaardilugejana jätkab Janne Ferm.

«Nende roll on MM-sarjas toetada Thierry'd ja Otti ning samas auto arendusega tegeleda. Esapekka on näidanud, et ta on selles tugev. Usun, et need hirmuäratavad jõud aitavad meil täita oma eesmärgid. Lõplik koosseis tuleb veel paika saada, aga teatame uudistest õigel ajal,» ütles Hyundai tiimipealik Cyril Abiteboul pressiteates.