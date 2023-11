Hamilton loodab, et Las Vegases toimub katastroof

«Ma vajan, et Sergio Péreziga toimuks katastroof. Tal peaks olema kaks väga halba võistlust ja minul kaks väga head. Kuid reaalselt olen liiga palju maas, et Checole järele jõuda,» tunnistas 38-aastane seitsmekordne maailmameister.

Just tema tiitleid loendades on selge, et tegelikult ei oma punktiarvestuses teiseks tõusmine tema jaoks suurt tähtsust. «Kõige olulisem on, et Mercedes oleks võimeline taas võitma,» avaldas Hamilton.