Kuigi Lõuna-Eestit kattis vahepeal juba kohev lumevaip, siis praegu Eestis veel ametlikult suuski alla panna ei saa. Haanja puhke- ja spordikeskus kutsub juba uudistama valgeks värvunud loodust, kuid ennustab, et suusaradadele pääseb detsembri alguses.

Kuna Eesti talvise laulupeoni ehk 50. Tartu Maratonini on aega jäänud 94 päeva, siis tasub suusahooajaks juba ettevalmistusi teha. Olukord on teine põhjanaabrite juures, kus on esimesed suusarajad juba avatud.